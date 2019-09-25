مواقع أجنبية: أول إماراتي للفضاء .. يصنع التاريخ اليوم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

سارعت مواقع أجنبية للإضاءة على "المهمة الحلم" التي تنطلق اليوم بصعود أول رحالة ورائد فضاء إماراتي للفضاء الخارجي التي ستشكل علامة فارقة للإمارات والعالم العربي بالوصول لمحطة الفضاء الدولية في حدث يفخر به كل إنسان يعيش على أرض دولة الإمارات وكل عربي سيرقب اللحظة التي يتطلع إليها الصغير قبل الكبير.

قبيل ساعات من انطلاق الرحلة التي ستحمل الرائد الإماراتي للفضاء، أضاء موقع "إن دي تي في" الهندي على المهمة الإماراتية للفضاء بالقول: أول عربي سينطلق للفضاء ويؤكد أن الرحلة ستصنع "التاريخ"، إذ من المقرر أن ينطلق هزاع المنصوري للفضاء بصحبة رائد روسي وأخرى أميركية وطاقم مكون من 6 أفراد، على متن الصاروخ "سيوز"، معرباً المنصوري أنه قد تلقى دعماً معنوياً من جميع أنحاء العالم قبل مهمته "الحلم".

سيقضي الرائد الإماراتي ثمانية أيام على محطة الفضاء الدولية بصفته أول عربي في المختبر المداري، وسيعود بتاريخ 3 أكتوبر، موضحاً إنه سيسجل روتين صلاته على محطة الفضاء الدولية وسيبثه للناس على الأرض.

بالمقابل ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية التأهب اليوم لوصول "أول رائد فضاء من دولة الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية" وهي المهمة الأولى من نوعها لكل من المنصوري ورفيقته رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، بيد أن الروسي وأوليغ سكريبوشكا رائد محنك سبق له السفر في مهمتين سابقتين، الأمر الذي سيلقي بظلال من التوجيه والمعرفة لزملائه.

علماً بأن الرحلة جزء من برنامج روسكوزموس "للمشاركة في رحلات الفضاء" الذي يسمح للأفراد من خارج وكالة الفضاء الروسية بالمشاركة في رحلات قصيرة للمحطة.

وقد نقل الموقع أصداء المكالمة الهاتفية التي جمعت بين هزاع المنصوري والرئد البديل سلطان النيادي بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قال بنبرة يكسوها الفخر: "نحن فخورون بتمثيلكم لوطننا في محطة الفضاء الدولية ورفعكم علم دولة الإمارات على متنها"

من جهته، أشار موقع "آسيا نت نيوز" الهندي الناطق باللغة المالايالامية إلى الرحلة المرتقبة معنوناً أخباره بـ : "أول رحالة للفضاء.. حلم الإمارات يتحقق اليوم"، واسترسل التقرير في ذكر تفاصيل الرحلة التي ستنطلق اليوم 25 سبتمبر 2019، الساعة 5:56 مساءً من محطة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان.

علماً بأن المنصوري سيصطحب برفقته دمية على شكل رائد فضاء اسمها "سهيل"، كما وقد أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الانتهاء من استكمال كافة الاستعدادات للمهمة.

أما موقع "سبيس فلايت ناو" الفلكي خصص "تغطية مباشرة: لاستعدادت تحضير الطاقم الدولي للإطلاق في كازاخستان"

سينطلق صاروخ سيوز للمدار باستخدام مركبة الفضاء سيوز إم إس - 15 اليوم وسيكون توقيت الإقلاع 5:57 مساءً بتوقيت الإمارات.