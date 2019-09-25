تغطية مباشرة لرحلة أول رائد فضاء إماراتي

شهدت "البيان" لحظة مغادرة رواد الفضاء لفندق العزل الصحي في حافلات معقمة وصولا إلى وقفة ارتداء البذات الفضائية ومن ثم اإلى منصة إطلاق الصاروخ "سيوز ام جي" الذي يحمل المركبة الفضائية "سيوز" مساء اليوم إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي هذه اللحظات يتجمع 600 من الإعلاميين وأهل رواد الفضاء ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء ووفود أخرى لتوديع رواد الفضاء.
يحدث الآن.. #البيان تنقل لحظة مغادرة رواد الفضاء لفندق العزل الصحي في حافلات معقمة وصولا إلى وقفة ارتداء البدلة الفضائيةhttps://t.co/zyDt3pG3wd@MBRSpaceCentre@astro_hazzaa@Astro_Alneyadi #UAEinSpace #هزاع_المنصوري#سلطان_النيادي#طموح_زايد #طموح_زايد_يعانق_الفضاء pic.twitter.com/iq2SnyJgh2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019
شاهد #هزاع_المنصوري وهو يودع أقاربه والجماهير قبل صعوده الحافلة.. في هذه اللّحظات يجتمع 600 من الإعلاميين وأهل رواد الفضاء ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء ووفود أخرى لتوديع رواد الفضاءhttps://t.co/zyDt3pG3wd@MBRSpaceCentre #طموح_زايد #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #UAEinSpace pic.twitter.com/Ug8hQTzRid— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019
أطفال #هزاع_المنصوري يودعون والدهم من خلف زجاج الحافلة وسط صيحات "مع السلامة"https://t.co/zyDt3pG3wd#طموح_زايد_يعانق_الفضاء #طموح_زايد #أول_رائد_فضاء_إماراتي #UAEinSpace pic.twitter.com/azNbUg8vxh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019
من خلف الزجاج.. #هزاع_المنصوري يودع الحضور قبل الانطلاق إلى منطقة ارتداء البدلة الفضائيةhttps://t.co/zyDt3pG3wd@MBRSpaceCentre @astro_hazzaa #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #طموح_زايد #أول_رائد_فضاء_إماراتي #سلطان_النيادي pic.twitter.com/vVZZsHHCue— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019
#صورة_اليوم لحظات مؤثرة تجمع #هزاع_المنصوري بأحد أبنائه من خلف الزجاجhttps://t.co/zyDt3pG3wd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019
تصوير: إبراهيم توتونجي@MBRSpaceCentre #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #طموح_زايد #أول_رائد_فضاء_إماراتي #سلطان_النيادي pic.twitter.com/dXqkWBfOoW