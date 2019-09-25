تغطية مباشرة لرحلة أول رائد فضاء إماراتي

المصدر: بيكونور (كازخستان)_ ابراهيم توتونجي

شهدت "البيان" لحظة مغادرة رواد الفضاء لفندق العزل الصحي في حافلات معقمة وصولا إلى وقفة ارتداء البذات الفضائية ومن ثم اإلى منصة إطلاق الصاروخ "سيوز ام جي" الذي يحمل المركبة الفضائية "سيوز" مساء اليوم إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي هذه اللحظات يتجمع 600 من الإعلاميين وأهل رواد الفضاء ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء ووفود أخرى لتوديع رواد الفضاء.

شاهد #هزاع_المنصوري وهو يودع أقاربه والجماهير قبل صعوده الحافلة.. في هذه اللّحظات يجتمع 600 من الإعلاميين وأهل رواد الفضاء ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء ووفود أخرى لتوديع رواد الفضاءhttps://t.co/zyDt3pG3wd@MBRSpaceCentre #طموح_زايد #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #UAEinSpace pic.twitter.com/Ug8hQTzRid — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2019