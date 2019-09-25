تغطية مباشرة لرحلة أول رائد فضاء إماراتي

صورة
المصدر:
  • بيكونور (كازخستان)_ ابراهيم توتونجي
التاريخ:

شهدت "البيان" لحظة مغادرة رواد الفضاء لفندق العزل الصحي في حافلات معقمة وصولا إلى وقفة ارتداء البذات الفضائية ومن ثم اإلى منصة إطلاق الصاروخ "سيوز ام جي" الذي يحمل المركبة الفضائية "سيوز" مساء اليوم إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي هذه اللحظات يتجمع 600 من الإعلاميين وأهل رواد الفضاء ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء ووفود أخرى لتوديع رواد الفضاء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى