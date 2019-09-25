5:57.. موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية

المصدر: دبي: أحمد يحيى

يعيش الوطن، اليوم الأربعاء، الخامس والعشرين من سبتمبر، يوماً جديداً من أيام فخره وعزه، فمع دقات الساعة الخامسة وسبع وخمسين دقيقة، سيسطّر التاريخ أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري سجل اسمه بحروف من نور كأول رائد فضاء ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية.. هذا الحلم الذي تعيشه الإمارات منذ سنوات، مع الكشف عن الخطط المستقبلية لاستشراف الفضاء التي شملت إرسال رواد فضاء، وصناعة أقمار صناعية مثل خليفة سات، وإرسال مسبار الأمل لاستكشاف المريخ.

برنامج ملهم

ويعتبر برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقته قيادة الدولة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبريل 2017، بهدف تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإمارات، من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية، كما يعتبر البرنامج أهم مشاريع البرنامج الوطني للفضاء.

وأعلن في ديسمبر 2017 بدء التسجيل الإلكتروني لبرنامج «الإمارات لرواد الفضاء» وفتح باب التسجيل الإلكتروني لكل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي، ولتمثيل الإمارات عالمياً للتقدم والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال تغريدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال فيها سموه: «أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء وسيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء.. وأؤكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات على أرضها أو في سمائها أو عبر فضاء كونها الفسيح».