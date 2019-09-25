«ورشة حكومة دبي» تقدم مجموعة خدمات متكاملة‎ لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

قدّمت «ورشة حكومة دبي» مجموعة خدمات متكاملة‎ لأصحاب الهمم شملت إصلاح وصيانة الكراسي المتحركة الخاصة بهم، وذلك خلال ورشة خدمات الصيانة المتنقلة في «نادي الثقة للمعاقين بالشارقة».

وتأتي هذه المبادرة كخطوة أساسية لتوفير الوقت والجهد والمال على أصحاب الهمم في الإمارات، وتيسير كافة الخدمات بسرعة وسهولة تامة، بما ينسجم مع التزام الورشة المطلق بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، وحرصاً منها على دعم الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ضمن مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق الدمج المجتمعي لكافة الفئات، وفي مقدمتها أصحاب الهمم.

وأوضح فهد أحمد حسن الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، أنّ تقديم خدمة صيانة الورشة المتنقلة يندرج في إطار الحرص المستمر على ترجمة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع، إيماناً بدورهم المحوري كأفراد منتجين وشركاء حقيقيين في دفع مسيرة التنمية الشاملة، مشدّداً على أهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أوساط الموظفين والمجتمع عموماً استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الإدماج الاجتماعي لكافة الفئات المجتمعية، وصولاً إلى مجتمع متماسك ومتلاحم يسوده التسامح والاحترام والتواصل.

وأضاف: «يأتي تقديم خدمة صيانة وإصلاح الكراسي المتحركة الخاصة بأصحاب الهمم في إطار التزامنا بتنفيذ محاور خطتنا الاستراتيجية لـ 2019-2023، والتي تم تطويرها وفقاً لتوجهات حكومة دبي نحو إرساء دعائم التميز والابتكار وثقافة التطوير في كافة مجالات العمل الحكومي.