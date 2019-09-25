33 وحدة دم مركزة وفّرت لمشافي حكومية وخاصة في عامين

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلن مركز دبي للتبرع بالدم عن توفير 33 وحدة دم مركزة خلال عامين لـ9 حالات مرضية بواقع ثلاث حالات مرضية في إمارة أبوظبي (مستشفى الشيخ خليفة وكليفلاند كلينيك)، حيث تم صرف 11 وحدة دم من أصناف الدم القليلة التواجد لهذه الحالات، كما تم توفير 17 وحدة دم من أصناف قليلة الوجود لمستشفيات القطاع الخاص في إمارة دبي، و5 وحدات دم لمستشفيات هيئة الصحة بدبي.

وقالت الدكتورة مي رؤوف مدير مركز خدمات نقل الدم في صحة دبي لـ«البيان»: إن المركز قام بتوفير وحدات الدم ومكوناته وبأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة في وجود حالات مرضية بحاجة لأصناف دم قليلة الوجود والنادرة منها.

قاعدة بيانات

وبينت أن المركز سعى خلال العامين الماضيين ومن خلال النظام الإلكتروني الحديث المتوفر لديه في إنشاء وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالمتبرعين بالدم والتي تشمل المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى تفاصيل زمرة الدم بالتصنيف العام (A, B, AB, O) والتصنيف الدقيق بالإضافة إلى عامل الريسوز.

وأوضحت أن المركز يتعامل سنوياً مع ما يقارب 63 ألف متبرع من 149 جنسية وهو الأعلى على مستوى الدولة، لذا استطاع المركز من الحصول على متبرعين بأصناف دم قليلة الوجود والنادر منها على مستوى التصنيف الدقيق والموسع لزمر الدم، قامت إدارة المركز بإنشاء سجل خاص بالمتبرعين بالدم أصحاب أصناف الدم النادرة، ويقوم المركز بالتواصل المستمر مع هؤلاء المتبرعين وتجديد بياناتهم لضمان سهولة الوصول إليهم في حالات الطوارئ والحاجة إلى مثل تلك الأصناف النادرة.

وأضافت أن أصناف الدم العامة السالبة هي أقل توفراً من الأصناف الموجبة، وتحتل زمرة الدم من صنف (AB) السالب أقل نسبة تواجد في معظم المجتمعات، وتبين إحصائيات المركز تواجدها بنسبة 0.72% أما صنف دم (O) السالب والمطلوب توفره في جميع وحدات الطوارئ والتداخل السريع في الحالات الحرجة فيتواجد بنسبة 4.52%. ولكل صنف دم عام العديد من الأصناف الدقيقة التي تجعل البعض منها نادراً.

تبرع طوعي

كما أكدت أن الإمارات تأتي في طليعة الدول في تجميع الدم عن طريق التبرع الطوعي، بنسبة 100%، إلى جانب تميز الدولة بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها دولياً، والمتصلة بسلامة الدم ومأمونيته.