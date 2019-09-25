«الصحة» تطلق النسخة المتقدمة من «خبراء القلب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، النسخة المتقدمة من برنامج خبراء القلب، بهدف تزويد 20 طالباً في الجامعة الأمريكية بالشارقة من مختلف الاختصاصات بالتدريب العملي، ليكونوا سفراء توعية ونماذج حيَّة يحتذى بها أقرانهم وأسرهم لتبني أسلوب حياة صحية، وكذلك المساهمة في إنقاذ حياة المصابين بأزمات قلبية مفاجئة، وذلك تزامنا مع «اليوم العالمي للقلب».

وتتطلع الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى دعوة الجهات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص ليكونوا شركاء في تحقيق المؤشر الوطني الخاص بخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين. ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع الإسعاف الوطني، وزارة التربية والتعليم، جمعية القلب الأمريكية، مراكز التسوق الصحي، وإدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويشهد البرنامج 5 محطات تبدأ في 23 سبتمبر وتمتد إلى 16 أكتوبر، ويتضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تعمل لإعداد الطلاب في الكليات، ليكونوا مؤهلين لتعزيز ممارسات الحياة الصحية والوقوف كداعمين في التعامل مع كافة الحالات الطارئة.

ممارسات

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن برنامج خبراء القلب، والذي يندرج تحت السياسة الموحدة لتحقيق المؤشر الوطني لأمراض والقلب والشرايين، وفق الأجندة الوطنية 2021، يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة لصحة القلب والشرايين في الجامعات، والمساهمة في دمج شريحة الطلبة في عملية تقليل نسبة الأعراض الجانبية والوفيات الناجمة عن توقف القلب والسكتات الدماغية والحالات الطارئة مسترشدين بتوجيهات ودعم فريق البرنامج في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.