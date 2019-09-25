تكريم الفائزين بجائزة «قائد عام شرطة أبوظبي للتميز»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرم اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وبحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات الإدارات والمراكز والموظفين الفائزين بجائزة القائد العام للتميز لعام 2019 بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، والهادفة إلى تعزيز فرص البحث المتواصل عن فرص التحسين المستمر الهادفة إلى تطوير آلية العمل وخلق بيئة تنافسية مثالية في بيئة العمل، والتي تكفل تقديم خدمات متكاملة وفق أرقى مستويات الجودة العالمية، بما يعزز الصورة الحضارية والتنافسية لشرطة أبوظبي كواحدة من أفضل المؤسسات الشرطية في العالم.

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي في كلمته بالحفل: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي أصبحت نموذجاً عالمياً ورقماً صعباً في معادلة التنافسية العالمية، حيث إن سباق التنافسية العالمي، لم يعد سباقاً سهلاً، وإن نجاح الدول يُقاس بتقدمها في سُلّم المؤشرات وسباق التنافسية.

وإن مسيرة الخير والعطاء تستمر في دولتنا بتحقيق الريادة والتميز والنتائج الإيجابية والإنجازات بمختلف المجالات مقارنة بمؤشرات الدول المتقدمة عالمياً، حيث واصلت أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الثالث، وفقاً لمؤشر موقع «نومبيو» الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة بأغلب بلدان العالم».

وتهدف الجائزة إلى غرس ثقافة التميز في العمل الأمني بمختلف الوسائل، واستحداث طرق جديدة تسهم في ترسيخ مفاهيم الابتكار في العمل الحكومي. كما تساهم مخرجات الجائزة في إحداث نقلة نوعية في مجال الإدارة والقيادة الأمنية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأداء الأمني.