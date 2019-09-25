تدشين أكبر محطة شمسية لتوليد الطاقة المتجددة في الدولة

المصدر: دبي - البيان

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر محطة شمسية خاصة لتوليد الطاقة المتجددة في الدولة تعتمد على الألواح الشمسية الكهروضوئية بتقنية تثبيت أرضية، وذلك في مصنع «المها» الخاص بشركة نستله الشرق الأوسط في دبي، ويشتمل المشروع تثبيت حوالي 28 ألف لوح من الألواح الشمسية الكهروضوئية في 3 مواقع تصنيع تابعة لنستله في دبي، ستولد 10 جيجاوات/الساعة من الكهرباء في السنة الواحدة.

وحضر الافتتاح خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وماسيمو بادجي، سفير الاتحاد السويسري لدى الإمارات ومملكة البحرين.

خفض الكربون

ويسهم المشروع في خفض 6 ملايين كيلوغرام سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن 1500 سيارة ركاب، أو ما يعادل نسبة استهلاك الطاقة في 800 منزل. ويتضمّن موقع مصنع «المها» وحده تثبيت 20 ألف لوح من الألواح الشمسية الكهروضوئية، لتوليد 7.2 جيجاوات/الساعة من الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 4.5 مليون كيلوغرام في السنة.

تعاون

وقال سعيد الطاير:«ساهم تعاون «نستله» الوثيق مع الهيئة بتعزيز النجاحات التي تحققها مبادرة «شمس دبي»، وحققت المبادرة إنجازات كبيرة منذ إطلاقها عام 2014، حيث تم ربط أكثر من 1348 نظاماً شمسياً على أسطح المباني بشبكة الكهرباء حتى الآن، وبقدرة إجمالية وصلت إلى نحو 117 ميغاوات».

«شمس دبي»

يعتبر مشروع توليد الطاقة الشمسية جزءاً من مبادرة «شمس دبي» الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تركيب ألواح الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة، لتوليد الكهرباء واستخدامها في الموقع ونقل الفائض إلى شبكة الكهرباء التابعة للهيئة.