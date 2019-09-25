تكريم أفضل شركات التعهيد والموردين المتعاملين مع «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

كرم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أفضل شركات التعهيد والموردين التي تتعامل الهيئة معها، وذلك تقديراً لمساهماتها في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في مجال النقل الجماعي، وتنفيذ البنى التحتية والخدمات الأخرى في العام 2018. وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مسرح الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة، وممثلي الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للهيئة.

وكرّم الطاير أفضل الشركات والمؤسسات وفقاً لـ 7 فئات مختلفة تتضمن: «الاستشارات الإدارية»، «الاستشارات الهندسية»، «الشركات العاملة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، «مقاولات المشاريع الصغرى»، «مقاولات المشاريع الكبرى»، و«موردي السلع والخدمات»، بالإضافة إلى أفضل مؤسسة أو قطاع في الهيئة أسهمت الجهات المعنية فيها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأخيرتين فئتين استحدثتا في هذا النوع من التكريم.

ونالت «آرثر دي ليتل ميدل إيست منطقة حرة» المرتبة الأولى عن فئة أفضل شركة في مجال الاستشارات الإدارية، وحلت ثانية في الفئة نفسها شركة «بي أيه كونسلتينج سيرفيسز ليمتد» «فرع دبي»، والثالثة في هذه الفئة «بي أس أي مانجمينت سيستمز» «فرع دبي».

وفي فئة أفضل الشركات في مجال الاستشارات الهندسية، فازت «بارسونز أوفرسيز ليمتد» «فرع دبي» في المركز الأول، وحلت شركة «دبليو. إس أتكنز وشركاه لما وراء البحار» «فرع دبي» في المركز الثاني، وشركة «التراث للاستشارات الهندسية» في المركز الثالث.

وضمن أفضل 3 شركات في فئة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حلَّت شركة «مدارس بوتيك للملابس الرسمية» بالمرتبة الأولى، تبعتها كل من «الريادة لخدمات التموين» و«أبناء العارف للسفريات».

وحصلت شركة «بن حنيف للأعمال الكهروميكانيكية» على المرتبة الأولى، وكانت الثانية شركة «إسناد لمقاولات الأبنية»، والثالثة شركة «كابري إنترناشونال للمقاولات»، وذلك في فئة مقاولات المشاريع الصغرى.

وأما في فئة مقاولات المشاريع الكبرى، فقد تمكنت شركة «جونال للإنشاءات والتجارة والصناعة المساهمة» في الحصول على المرتبة الأولى، فيما حلت شركة «سرفيو» في المرتبة الثانية، وحلّت ثالثة شركة «ساين تكنيك».

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم جهود الهيئة لتنفيذ مشاريعها المختلفة.