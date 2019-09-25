توصية بخطة توطين ومقترحات لإعادة هيكلة منظومة الابتعاث

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «المختبر الاستراتيجي لأجيال الغد» بهدف تقديم مقترحات لإعادة هيكلة منظومة الابتعاث، وتحديد سياسة ابتعاث موحدة، وتوحيد معايير الموهوبين على مستوى حكومة دبي، ووضع خطط واضحة لإحلال الوظائف المحورية، وأوصى المختبر بوضع خطة توطين وإحلال عشرية مدروسة قائمة على تخطيط استراتيجي للقوى العاملة واختيار الكفاءات المواطنة بطريقة ممنهجة للتوطين الكمي والنوعي في القطاعات الاستراتيجية، مؤكداً أن وظائف الذكاء الاصطناعي التخصصات المستقبلية على مستوى حكومة دبي.

وشارك في المختبر عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وحمد الشيباني مدير عام الشؤون الإسلامية في دبي، إلى جانب حضور 35 موظفاً من الجهات الحكومية بدبي.

ويعد «المختبر الاستراتيجي لأجيال الغد» أحد نتائج مسرعات الموارد البشرية التي نظمتها الدائرة أخيراً، وينبثق عن محور المكافآت والمزايا، والمتخصصة في المنح والبعثات الدراسية لأبناء موظفي دوائر حكومة دبي الموهوبين لدراسة التخصصات الحيوية المطلوبة لوظائف المستقبل، والتي قد تحتاجها دوائر حكومة دبي على المدى المتوسط، والحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعات العريقة داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وضم فريق «المختبر الاستراتيجي لأجيال الغد» 17 جهة حكومية وهم موظفون من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دائرة المالية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، شرطة دبي، هيئة الطيران المدني، بلدية دبي، هيئة الثقافة والفنون، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، مؤسسة دبي للمرأة، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اقتصادية دبي، مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، هيئة الصحة.

وركز المختبر على توجيه إدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية بدبي لأهمية الربط بين احتياجات الموارد البشرية المواطنة والتخصصات المطلوبة وربطها برؤية الإمارات 2021-2030.

حرص

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في كلمة في افتتاح المختبر، حرص حكومة دبي على إعداد أبناء الإمارات الإعداد المناسب وتأهيلهم التأهيل العالي، وتشجيع الموهوبين منهم لدراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، خاصة التخصصات التي تحتاجها الجهات الحكومية في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال إن ابتعاث الطلاب الإماراتيين المتميزين للدراسة في الجامعات العريقة سواء داخل الإمارات أو خارجها يعد من البرامج المهمة التي تلقى كل الدعم والتشجيع بهدف اكتساب العلم والمعرفة، مع ضرورة وضع خطط واضحة لتوجيه الطلبة وإرشادهم للتخصصات المطلوبة، فالابتعاث من الوسائل المهمة للتطوير والتعلم من خلال التحاق الطلاب بالجامعات التي تمتلك الخبرة والجودة، ولما فيه من نقل للخبرات والمعارف والتقنيات.

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، وتعمل الدائرة ممثلة بقسم التوطين على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي، وتحرص على تنمية المواهب والقدرات المواطنة في لقطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل.

3 محاور

ويتضمن «المختبر الاستراتيجي لأجيال الغد» 3 محاور رئيسية، إذ يتناول المحور الأول تحديد وظائف المستقبل التخصصية والحيوية، وأشرفت عليه عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وركز فريق العمل النقاش خلاله على آلية أو منهجية تحديد وظائف المستقبل في دوائر حكومة دبي، وأهم وظائف المستقبل التي ستستحدثها حكومة دبي على المدى المتوسط.

أما المحور الثاني فناقش آلية تحديد التخصصات المستقبلية لدوائر حكومة دبي، وقد أشرف على هذا المحور المقدم منصور البلوشي مدير إدارة البعثات في شرطة دبي، وتركز النقاش حول كيفية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات الدراسية، وما هي معايير تحديد التخصصات الدراسية.

وفيما يخص التوطين والإحلال فقد أوصى الفريق المشارك في المختبر بوضع خطة توطين وإحلال عشرية مدروسة قائمة على تخطيط استراتيجي للقوى العاملة واختيار الكفاءات المواطنة بطريقة ممنهجة للتوطين الكمي والنوعي في القطاعات الاستراتيجية.

وظائف

ناقش فريق العمل في المحور الثالث من المختبر الاستراتيجي لأجيال الغد التوطين والإحلال، وتشرف عليه شيماء عبدالله رئيس قسم التوطين في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وركز فريق العمل النقاش خلاله على كيفية توافق خطط التوطين والإحلال مع تخصصات ووظائف المستقبل، والسياسة الواجب اتباعها لتفعيل خطط التوطين والإحلال.