وفد صيني يطّلع على أفضل الممارسات القضائية في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة تشو تشيانغ رئيس القضاة ورئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وأهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية، والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، وذلك بحضور القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، ومديري القطاعات بالدائرة.

ورحّب طارش المنصوري بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة، والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون للآفاق أوسع، مؤكداً أن محاكم دبي مستمرة في توسيع مجال الاستخدام التقني في خدماتها.

وقام القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، بتعريف الوفد الصيني بالنظام القضائي في محاكم دبي، وبأن المحاكم تتألف من ثلاث محاكم رئيسة وهي المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى 7 محاكم متخصصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية العمالية، والمحكمة الابتدائية العقارية، والمحكمة الابتدائية الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، ومحكمة التنفيذ، كما استعرض تطبيق الطلبات الذكية.