خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوسيه ماريو فاز. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى أريستيديس جومينز رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.