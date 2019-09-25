حاكم الشارقة يدعم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بـ950 ألف درهم

المصدر: الشارقة - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، وتنطلق فعاليات الدورة الـ15 منه بقصر الثقافة في الشارقة في ديسمبر المقبل، بموازنة 950 ألف درهم.

وثمن عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لجمعيات النفع العام التي يجود بها باستمرار كل عام لدعم الحركة الثقافية في الدولة، ويمتد إلى مؤسسات ثقافية عربية وعالمية، حيث تستمر رعاية سموه لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وقال العويس «إن صاحب السمو حاكم الشارقة يؤكد أهمية مسرح الطفل في بناء الشخصية وتطوير مهاراتها».