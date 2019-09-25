«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون بشأن التراث الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن التراث الثقافي في الشارقة والذي يتضمن كافة الشؤون المتعلقة بالتراث الثقافي المادي والمعنوي والحفاظ عليه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

كما اطلع المجلس على تقرير دائرة الموارد البشرية حول نتائج الخطة التنفيذية لتنمية الموارد البشرية الوطنية في اللغة الانجليزية 2018 ـ 2019، حيث أوضح الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن الخطة التنفيذية تأتي إكمالاً للخطط السابقة في تنمية الموارد البشرية في مختلف المجالات للموظفين والباحثين عن العمل.

واستعرض رئيس دائرة الموارد البشرية البرامج التي نفذت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وفق فترات زمنية متنوعة وأعداد الملتحقين بها وأهم مخرجاتها ونتائجها.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن التعاون المشترك في مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشار سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على الارتقاء بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في الإمارة، وسعياً من قبل الدائرة ووزارة التغير المناخي والبيئة لرفع مستوى الأداء والاهتمام بالشأن الزراعي والحيواني من خلال تنفيذ برامج مشتركة وعقد ورش عمل تدريبية، والاستفادة من أحدث التقنيات.

واعتمد المجلس مقترح اتفاقية تشغيل المركبات الفارهة «الليوموزين» باستخدام التطبيقات الذكية وفقاً لنظام حق الامتياز، وأوضح يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في توفير مختلف وسائل النقل بأفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين.