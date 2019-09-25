نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران أفراح آل سودين والبلوشي

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الحفل الذي أقامه الدكتور أحمد سالم آل سودين بمناسبة زفاف أنجاله ذياب إلى كريمة خليفة سالم علي البلوشي ومنصور إلى كريمة عبدالله سعيد محمد البلوشي وهزاع إلى كريمة محمد سعيد ناصر آل سودين.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الاحتفالات في هيلي بمدينة العين الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن سرور الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل المناسبة مشاركة فرقة العيالة بعروض من التراث الشعبي الإماراتي.