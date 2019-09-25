سلطان القاسمي يشهد افتتاح النسخة الـ19 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي.وقد استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله لمركز إكسبو الشارقة، بالأهازيج والفنون الشعبية، وتجول سموه في مختلف أرجاء الملتقى، واطلع على المشهد الإبداعي للكنوز البشرية الحية، واستمع سموه إلى شروحات حول الملتقى وأهميته ومسيرته على مدار 19 عاماً، وما حققه من أجل استمرار ترسيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي في المجتمع.

وبدأت مجريات حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، كلمة قدم فيها شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على تشريفه بافتتاح فعاليات الملتقى، مثمناً دعم سموه لأنشطة معهد الشارقة للتراث وتوجيهاته السامية لخدمة التراث وحفظه وصونه من الضياع والاندثار.

وأكد المسلم أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي يعتبر رحلة ثقافية تراثية معرفية مميزة، تتجدد كل عام في رحاب التراث الثقافي، نستكشف من خلالها معارف عدة وأسماء جديدة في حقل التراث الثقافي من مختلف أنحاء العالم، وفعاليات الملتقى هذا العام تعد إضافة جديدة ونقلة مهمة تضاف إلى سيرته الثرية ومسيرته الزاخرة بالنجاح والتقدم والازدهار.

وأشار إلى أن الملتقى يعد تقليداً راسخاً ضمن مناسبة تتجدد سنوياً محملة بتشكيلة مبتكرة من الفعاليات التراثية المهمة، ومحتفية بالكنوز البشرية الثمينة التي تعتبر مصادر مهمة للتراث والتاريخ، ويأتي هذا العام تحت شعار ألف ليلة وليلة، بكل ما يمكن أن يشكله هذا الشعار من فضاءات إبداعية ومساحات حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار لإثراء المشهد الثقافي والتراثي والمعرفي على المستوى العالمي.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم روبيرتا آي دي ماسكاس من مدينة سردينيا بإيطاليا الشخصية المكرّمة للملتقى، تقديراً لإسهاماتها العلمية والمعرفية، خصوصاً في مجال الحكايات الشعبية.

وكرم سموه عدداً من الرواة وهم: عبد الله بن سالم بن ذيبان الشامسي، وراشد علي سالم الضبعة الكتبي، وسعيد سيف الطنيجي، وفاطمة سعيد عبيد العليلي، وديفيد نيلد، وفلهمينا فان دي وج.