منصور بن زايد: الإمارات وضعت استراتيجية وطنية لتكون ضمن أكثر الدول ابتكاراً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر ووام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية وطنية تهدف من خلالها إلى أن تكون ضمن أكثر دول العالم ابتكاراً وإبداعاً وتميزاً، وذلك إيماناً منها بأهمية الابتكار العلمي في خلق مستقبل واعد للأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة «الملتقى العلمي العالمي 2019» الذي شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، انطلاق أعماله أمس في أبوظبي، وتفقد أجنحة المشاركين، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

كما حضر الملتقى - الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بمشاركة براعم وشباب من 57 دولة وتستمر أعماله حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» - مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة، ونخبة من المسؤولين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن سعادته بنجاح «أبوظبي التقني» في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، وهو ما يعكس دعم القيادة الرشيدة للشباب، وتحفيزهم إلى الإبداع والابتكار، مرحباً سموه بشباب العالم الذي يمثل 57 دولة على أرض الإمارات.

800 مشروع

وأكد معالي حسين الحمادي استعراض 800 مشروع قدمها نحو 2000 طالب من 57 دولة خلال الملتقى.

وذكر الحمادي أن الملتقى يعكس مدى نجاح طلبة المدرسة الإماراتية بجانب شباب العالم في تقديم مشروعات علمية تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الحكومية لكونها تحقق توجه الدولة والعالم نحو الاقتصاد المعرفي، وحل الكثير من المشكلات الاقتصادية.

وقال الحمادي لـ«البيان» إن الملتقى شهد مشاركة متميزة من الأشقاء من دولة المملكة العربية السعودية، ونبارك لهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

تبادل الخبرات

وقالت معالي سارة الأميري إن «أبوظبي التقني» نجح، من خلال هذا الملتقى، في منح الشباب والطلبة والمعلمين والمؤسسات العالمية والمحلية الفرص لتبادل الخبرات والتجارب لتطوير وتمكين العلوم بما يحقق مصلحة المجتمعات.

وأكدت الأميري لـ«البيان» أن الملتقى يجمع مشاركات طلاب من 57 دولة، مشيرةً إلى أن جموع المشاركين من مختلف الدول يستعرضون مشروعاتهم في مختلف المجالات.

40 %

وقال مبارك الشامسي إن 40% من المشاركين في الملتقى مواطنون، إذ عمد «أبوظبي التقني» نحو تأكيد الثقة في نفوس البراعم الوطنية، وتمتعهم بالقدرات العالية لمنافسة شباب العالم في 13 تخصصاً تقنياً وهندسياً شاملاً.

ودعا الشامسي جموع المواطنين والمقيمين لمتابعة الحدث التاريخي لوصول أبناء الإمارات إلى الفضاء عبر المنصة الرئيسة التي ستقام اليوم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، خلال فعاليات الملتقى.