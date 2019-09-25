وفد «الوطني» يزور سفارة الدولة بكازاخستان ويلتقي الطلبة الدارسين بالجامعات

المصدر: كازاخستان - البيان

زار وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي سفارة الدولة في كازاخستان على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا الذي يعقد تحت عنوان «آوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة»، بمشاركة رؤساء برلمانات 54 دولة أوروبية وآسيوية وكذلك رؤساء 9 منظمات دولية من بينها 9 رؤساء برلمانات عربية في مدينة نور-سلطان – عاصمة كازاخستان.

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي جمال الحاي وحمد بن غليطة الغفلي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس. كما حضر عدد من الطلبة الدارسين في جامعات جمهورية كازاخستان.

وكان في استقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان الذي بدوره أطلعهم على سير عملية التصويت في الخارج التي تتم وفق أعلى المعايير وتسهيل اختيار المواطنين مرشحيهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

فيما قام عدد من أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي وموظفي الأمانة العامة للمجلس بالتصويت في الانتخابات.

واطلعت معالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها خلال لقائها الطلبة الدارسين في الجامعات بكازاخستان على أوضاعهم وتخصصاتهم الأكاديمية وحثتهم على تحقيق النجاح والتفوق في مساعيهم الدراسية من أجل المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة. وأعربت معاليها عن تقديرها وتثمينها لحرص الطلبة على متابعة تعليمهم الأكاديمي العالي في العديد من التخصصات المهمة التي ستكون إضافة نوعية متميزة لدى عودتهم إلى وطنهم.