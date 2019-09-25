سيف بن زايد يزور مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة عجمان، ووجّه سموه التهنئة لقادتها والكادر الإداري والعاملين في المركز، بتصنيفه ضمن أفضل خمسة مراكز خدمة من أصل 600 مركز على مستوى الدولة، وأزاح الستار عن لوحة الـ5 نجوم التي مُنحت للمركز وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وكان في استقبال سموه، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان.

وهنأ سموه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة عجمان وتميزها في خدمة المتعاملين، مؤكداً أن هذا التصنيف ما كان ليُمنح لولا السعي المتواصل وصدق الجهود لإسعاد المتعاملين.