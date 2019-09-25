سيف بن زايد يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» بمركز شرطة واسط

المصدر: الشارقة - البيان

أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الستار عن لوحة تصنيف 5 نجوم بمركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بعد إعلان المركز ضمن أفضل 5 مراكز خدمة على مستوى الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ العاملين بالمركز على هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وكبار ضباط شرطة الشارقة، الذين رحبوا بسموه والوفد المرافق له، والذي ضم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمهندس محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية برئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسالم باليوحة المهيري مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وشاهد سموه والحضور فيلماً تسجيلياً عن مسيرة تطور الخدمات المقدمة للمتعاملين بمركز شرطة واسط الشامل، ومراحل التحول الذكي في تقديم الخدمات، وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وتوجه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بأسمى آيات الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اهتمامه ومتابعته للجهود المبذولة على مستوى القيادات العامة للشرطة وإدارات وزارة الداخلية في الارتقاء بخدمات المتعاملين، وسعيها الحثيث لبلوغ أفضل المعايير التي حددها برنامج الإمارات للأداء الحكومي المتميز والوصول بخدماتها إلى فئة الـ 7 نجوم تلبية لطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وما كان لتلك الإنجازات أن تتحقق لولا التوجيهات المستمرة، والمتابعة الدقيقة من سموه، وحرصه على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وتأكيده المستمر على الالتزام بأفضل الممارسات، انطلاقا من النهج الذي اختطته وزارة الداخلية والنابع من سياساتها التحفيزية الرامية إلى مضاعفة الاهتمام بالعاملين وإطلاق قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية الداعمة لمسيرة التحديث والتطوير.