ديوان المحاسبة يشارك في أعمال مؤتمر الإنتوساي الـ23

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك ديوان المحاسبة في المؤتمر الثالث والعشرين للإنتوساي المنعقد في مدينة موسكو بجمهورية روسيا خلال الفترة 23-28 من الشهر الجاري.

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في كلمة له في المؤتمر أن ديوان المحاسبة بدولة الإمارات حرص في السنوات الثلاث الماضية، خلال رئاسته لمنظمة الانتوساي على مضاعفة إنجازات المنظمة، حيث شهدت تلك الفترة العديد من التحديات التي تم التعامل معها بكل كفاءة وحرفية، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي تحقق لتحسين الممارسات المهنية لمنظمة الانتوساي نتيجة الجهود والمبادرات التي تمخض عنها تحديث مبادئ ومعايير المنظمة والارتقاء بها لمواكبة مفاهيم الرقابة المالية الحديثة.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية مراسم تسليم رئاسة «منظمة الإنتوساي» من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية روسيا. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة قد تولت رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات منذ العام 2016، حققت خلالها العديد من الإنجازات المهمة سواء على الصعيد الداخلي للمنظمة أو على الصعيد الدولي الذي توج بتفعيل دور منظمة الإنتوساي في القضايا الدولية.