«البيان» ترصد فندق العزل الصحي لرواد الفضاء

المصدر: بايكونور (كازاخستان) ـ إبراهيم توتونجي

تمكنت «البيان» من رصد الفندق الذي ينام فيه رواد الفضاء في بيكونور ومن ضمنهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

ومنذ 10 سبتمبر الماضي يقبع الرائدان في هذا الفندق حتى يوم غد.

وحسب بيانات مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مرحلة العزل الصحي تعد عاملاً مهماً في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية ونقله إلى المحطة، لذا يتم عزل رائدي الفضاء لمدة أسبوعين قبل الانطلاق في مدينة «بايكونور» في كازاخستان وفي هذه الفترة يكون طاقم الرحلة الأساسي والبديل في موقع يكون فيه الاحتكاك مع العالم الخارجي شبه معدوم.

وتتحمل الوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية خلال هذه المدة المسؤولية الكاملة عن صحتهم، حيث تتكفل بمنع الجراثيم من دخول منشآتهم الأرضية والفضائية، إضافة إلى تنفيذ الوكالة عملية تعقيم شاملة من الميكروبات وتخضع المرافق والأدوات التي يستخدمونها للتعقيم المتكرر وتشمل مكان الإقامة وحافلاتهم ومواقع تدريبهم.