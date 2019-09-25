أول رائد فضاء يتزود بإصدار لمواقيت الصلاة في المحطة الدولية

المصدر: ترجمة: فاتن صبح

أشار موقع مجلة «سوارجيا» الهندية إلى مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التي أطلقت إصداراً يعد الأول من نوعه في هذا التخصص يتولى تقدير مواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولية، وقال الموقع إن هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يتزود بتوجيهات للصوم والصلاة في محطة الفضاء الدولية.

وسيشهد المنصوري خلال تواجده في الفضاء شروق الشمس وغروبها 16 مرة في اليوم، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد مواعيد أوقات الصلاة، إلا أنه، وبغية تسهيل المهمة، أشارت التوجيهات للمنصوري بوجوب الصلاة تبعاً لما يوافق أوقات الصلاة مع مكة المكرمة، قبلة المسلمين في العالم.

ونظراً إلى أن أداء الصلاة بحدّ ذاته يشكل تحدياً آخر للمنصوري الذي يتعين عليه الاتجاه ناحية القبلة، وهو أمر شاق ضمن بيئة الفضاء معدومة الجاذبية، لذا فقد نصت الإرشادات بوجوب مواجهة كوكب الأرض أثناء الصلاة.