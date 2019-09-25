تغطية مباشرة لتلفزيون دبي من موقع الحدث

المصدر: دبي - البيان

مواكبةً لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كأول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء مجموعة من التجارب العلمية، أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية المتكاملة وبثه التلفزيوني المباشر للحدث العلمي على الهواء مباشرة عبر قنواته التلفزيونية، إضافة إلى مواكبته الإذاعية والرقمية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن فرق العمل في مركز الأخبار بدأت في التحضير للعمل على مواكبة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تحقيقاً لطموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، منذ الإعلان الرسمي عن اسمي رائدي الفضاء المرشحين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك بالتنسيق مع الزملاء في مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء.

وأضاف: «بدأ فريق الإنتاج المسؤول عن التحضير للتغطية العمل منذ شهر يونيو الماضي من خلال وضع خطة التغطية وتوزيع التكليفات على فريق العمل، بما في ذلك المراسلين في الخارج، إضافة إلى إتمام جميع الحجوزات الفنية والترتيبات اللوجستية على أرض الحدث في محطة (بايكونور) للفضاء في كازخستان، ونظراً إلى المراحل الكثيرة التي يتضمنها برنامج الإطلاق، تم عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى التنسيق المتواصل عبر الاتصالات المباشرة والبريد الإلكتروني لتنفيذ هذه الخطة الإعلامية المتكاملة».

وتابع: «تمكّنا من التغلب على الكثير من التعقيدات والتحديات والمصاعب، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن المشددة التي تفرضها السلطات الروسية على مناطق الإطلاق، وصعوبات وصول الصوت والصورة من داخل المحطة الدولية، بعد أن قامت فرق العمل بمركز الأخبار بإجراء تجارب عدة للتحادث مع رواد الفضاء الروس الموجودين حالياً في المحطة الدولية».

خطة متكاملة

وأكد علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بث التغطية الخاصة التي ينتجها مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام بشكل كامل على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وقنوات أبوظبي للإعلام وكل القنوات الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الحدث، والتي ستُبث على فترتين، الأولى تواكب الإطلاق اليوم من الساعة: 16: 00 بتوقيت الإمارات، الساعة 12: 00 بتوقيت غرينتش حتى الساعة: 20: 00 بتوقيت الإمارات، في حين تبدأ الفترة الثانية من لحظة الوصول إلى المحطة الدولية ابتداء من الساعة: 23: 45 بتوقيت الإمارات، الساعة: 19: 45 بتوقيت غرينتش حتى الساعة: 02: 30 من صباح الغد.