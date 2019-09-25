الشؤون الإسلامية: رحلة الفضاء تحقيق لحلم الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الهيئة وعلماءها يعتزون برحلة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية لإنجاز مهمتهما الوطنية.

وهذه الرحلة هي تحقيق لحلم القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهي إحدى الإنجازات النوعية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من أول اهتماماتها إعداد شباب الوطن، وتحفيز العقول المبدعة في فيزيائية العلوم الفضائية المتقدمة لاستثماره وطنياً وإنسانياً، وإحداث نقلة نوعية في مسارات النهوض العصري.

من جانبه، قال محمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «في كل يوم نحصد إنجازات جديدة لدولتنا وهي تخطو نحو المستقبل بثقة وتفاؤل وطموح وعزيمة لا تعرف المستحيل، واليوم نسعد ونفخر بإنجاز مقدّر في علم الفضاء بانطلاق رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة استكشافية علمية تعد ثمرة لجهود متواصلة وعطاءً وافراً من قيادتنا الرشيدة التي أفردت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب ضمن السياق التحفيزي المبكر للفكر وبناء الإنسان الإماراتي، كي يستشرف آفاق الكون والإسهام في الاكتشافات العلمية والفضائية التي تحقق السعادة».