مريم المهيري: المنصوري يحمل طموحات الدولة إلى الفضاء

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن هزاع المنصوري يحمل أحلام وطموحات الإمارات وقيادتها الرشيدة إلى الفضاء.وقالت معاليها: «يمثل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية علامة مضيئة في تاريخ الأمة واستمراراً لنهج التطور الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتلك الخطوة تعزز مساعي دولة الإمارات في غزو الفضاء والمساهمة الفاعلة في إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه البشرية».

وأضافت: «تسهم التجارب العلمية التي سيقوم بها هزاع المنصوري على متن محطة الفضاء الدولية بشكل كبير في إثراء المعرفة الإنسانية وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي يواجهها العالم، ولاسيما في مجال الأمن الغذائي ونمو المحاصيل الزراعية في الفضاء، وقد قامت دولة الإمارات بخطوات ملموسة في هذا المجال من خلال إرسال بذور النخيل الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لدراستها، وكذلك يحمل هزاع المنصوري 30 بذرة من شجرة الغاف لإجراء عدد من الأبحاث عليها،بما يسهم في ترسيخ قاعدة علمية ومعرفية هائلة تهدف إلى إيجاد حلول لإنتاج الغذاء في بيئة دولة الإمارات، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي».

وأعربت معاليها عن أملها في استمرار مشاركة الإمارات في رحلات الفضاء المأهولة، لتخطو الدولة بقوة نحو المستقبل وتعزيز أبحاث الفضاء بأيادٍ وطنية، متمنية النجاح لرحلة هزاع المنصوري التي تستمر لـ 8 أيام في الفضاء والعودة إلى أرض الإمارات الحبيبة حاملاً المزيد من الأمل والطموح لكل أبناء الوطن.