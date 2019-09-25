علي المري: الرحلة إنجاز للإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية يمثل إنجازاً تاريخياً لشعب الإمارات وقيادته الرشيدة التي استطاعت برؤاها الحكيمة الوصول بأول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى الفضاء، للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ أبحاث وعلوم الفضاء ضمن منظومة التطوير التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وأضاف: «كلنا ثقة في قدرة هزاع المنصوري على إتمام مهمته التي ستستغرق ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية بنجاح، حيث يحمل هزاع آمال وأحلام أمته والمجتمع العربي معه إلى الفضاء. وتعكس رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء الإمكانات الهائلة التي يمتلكها المواطن الإماراتي، وقدرته على صنع المستحيل في ظل التحديات الراهنة».