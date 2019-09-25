حسين الحمادي: هزاع المنصوري نموذج لطموح شبابنا

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هزاع المنصوري نموذج متميز لشبابنا الطموح، وتعكس مهمته التاريخية غداً كأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية قدرة أبناء الدولة على تحقيق الإنجازات العالمية وكتابة قصص نجاح جديدة للدولة في المجالات كافة.

وقال معاليه على هامش انطلاق أعمال الملتقى العلمي العالمي في أبوظبي، أمس، إن رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي تمكنا بعزيمة وإرادة خلال فترة قصيرة من الحصول على كافة التدريبات اللازمة، واكتساب المهارات المختلفة من أجل القيام بهذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية التي نفتخر بها جميعاً.

وأشار معاليه إلى أن الشباب المشاركين في الملتقى العلمي العالمي من داخل الدولة ومختلف دول العالم سيكونون على موعد مع متابعة الحدث المهم والتاريخي، وذلك خلال فعالية احتفالية تنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض غداً، معرباً عن فخره بهذه المهمة التاريخية لأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف معاليه، إن إقامة الملتقى العلمي العالمي في دولة الإمارات يأتي تجسيداً لاهتمام الدولة بالابتكار والإبداع، وتوفير المنصات العلمية الملهمة للأجيال الناشئة والشباب.

وأوضح أن تواجد نحو 800 عارض وأكثر من 1800 مشارك من نحو 57 دولة جنباً إلى جنب مع طلبة المدرسة الإماراتية يسهم في تعزيز الاستفادة من هذا الحدث العالمي، وإثراء مهارات الطلبة المشاركين وتنمية قدراتهم.