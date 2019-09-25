حملة من أجل مواطن سليم بدنياً ونفسياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

اختارت المواطنة شماء محمد سعيد الملا مرشحة المجلس الوطني في إمارة دبي، شعاراً مختلفاً في حملتها الانتخابية، والذي حمل عنوان: «كن شريكاً في صناعة المستقبل»، وركزت في ملامح ذلك المستقبل في محاور مهمة جداً على المدى الطويل وهدفت من ذلك إلى تحقيق أمنيتها بأن يكون المواطن الإماراتي معافى سليماً بدنياً ونفسياً، وأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في الحفاظ على البيئة والعيش الصحي.

الاستغلال الأمثل

وقالت شماء الملا التي تمتلك خبرة كبيرة في المجال البيئي والحياة الصحية، إن أساس العديد من المشكلات التي تصيب أي مجتمع الحياة بطريقة غير صحية، ما يكلف الدولة أعباء إضافية في العلاج ومحاصرة الأمراض الناتجة عن تلك الحياة في حين يمكن تلافي ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد التي وفرتها الدول بأعلى المعايير العالمية ومنها الحدائق والنوادي الصحية، وعمل ملف صحي لكل مواطن منذ ولادته، وأن يخضع للمتابعة الدقيقة.

وأضافت الملا: «من واقع تجربتي الشخصية وبعد مداولات على مدار سنوات أدركت من أفراد المجتمع أن المجال البيئي ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود على مستوى الأفراد عن طريق رفع مستوى الوعي البيئي والصحي لكل أفراد الأسرة، وان يتم تأهيل المواطنين ليصبح كل مواطن طبيب نفسه، مؤكدة أنها الطريقة المثلى للحصول على مجتمع سليم، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2071 التي تنصب في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات.

ونوهت شماء الملا إلى أنها تتمنى أن يكون في كل بيت إماراتي مزرعة عضوية واكتفاء ذاتي من الطاقة عبر استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، وأن هذا الأمر سيخلق نوعاً من الاكتفاء الذاتي من الغذاء الصحي.