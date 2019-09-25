1842 ناخباً أدلوا بأصواتهم خارج الدولة في انتخابات «الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أول من أمس عمليات التصويت خارج الدولة التي شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة في مختلف دول العالم بعد أن استقبلت الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة، والذين حرصوا على المشاركة في التصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

حيث شهدت عمليات التصويت خارج الدولة مشاركة 1842ناخباً وناخبة في جميع المراكز الانتخابية، إذ تمت العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

وكانت عملية التصويت خارج الدولة بدأت وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يوم 22 سبتمبر 2019، حيث انطلقت من مدينة ويلنجتون في نيوزيلندا لتنتهي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية والتي شهدت حضور آخر الناخبين لمراكز الاقتراع خارج الدولة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام السادسة من التوقيت المحلي للمدينة.

تقدير

وتقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإلى فرق العمل في جميع البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات على الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتنظيم عمليات التصويت خارج الدولة، وضمان سير العمليات الانتخابية في المراكز الانتخابية في دول العالم وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «نتوجه بالشكر إلى سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في جميع دول العالم، على الدور الكبير الذي بذلوه لإنجاح عملية التصويت خارج الدولة، وافتتاح المراكز الانتخابية وتقديم أفضل الخدمات التي ساهمت في تمكين الناخبين من المشاركة في هذا الواجب الوطني».

وبين معاليه أن تحقيق النجاح والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد، للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين، وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأشار معاليه أنه مع انتهاء عملية التصويت خارج الدولة فإن العملية الانتخابية تحقق إنجازاً جديداً في مسيرة عملها المتميزة لتنفيذ عملية انتخابية توظف أرقى التقنيات والأدوات لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية في العملية الانتخابية، وبما يعزز مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في مجال التنمية السياسية التي تحرص من خلالها القيادة على تمكين المواطن ليكون أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار.