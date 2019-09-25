«الإمارات للدراسات» ينظم محاضرة عن التسامح في الفكر الإسلامي

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أول من أمس محاضرة بعنوان «التسامح في الفكر الإسلامي ودوره في خدمة الإنسانية»، ألقاها فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، في جمهورية مصر العربية، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وسلط فضيلة الدكتور علي جمعة خلال المحاضرة، التي حضرها الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ولفيف من المختصين والمفكرين والإعلاميين والمثقفين، الضوء على التسامح بوصفه أحد أهم الثوابت التي تشترك فيها الديانات السماوية، وتطرق إلى بُعد مهم وبارز لمعنى التسامح في الدين الإسلامي، ألا وهو تحريم الإكراه في الدين، إضافة إلى مبادئ الإسلام السمحة في ضرورة حماية أماكن العبادات الخاصة بأهل الأديان السماوية الأخرى.