الإمارات تتكفل بعودة حجاج من غينيا بيساو إلى ديارهم

المصدر: أبوظبي - وام

تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعودة مئات الحجاج إلى غينيا بيساو عقب أداء الفريضة، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة. وكانت هيئة الهلال الأحمر قد تلقت نداءات إنسانية من الجهات المختصة في غينيا بيساو للمساهمة في عودة الحجاج إلى بلادهم بعد أن تعذر رجوعهم بسبب الظروف التي أحاطت بهم عقب أداء الفريضة وعلى الفور قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع قنصلية الدولة في جدة بتيسير عودة الحجاج جواً إلى بلادهم خاصة كبار السن والنساء والأطفال وتكفلت بنفقات الإقامة والإعاشة حتى تاريخ عودتهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية انطلاقاً من مبادئها ونهجها في تقديم العون والمساعدة لمحتاجيها دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية، وتجسيداً لسياسة الدولة التي جعلت من البعد الإنساني نهجاً ثابتاً في تحركاتها الخارجية حتى أصبحت الإمارات العاصمة الإنسانية الأولى في العالم.

وقال: «إن هذه المبادرة جاءت أيضاً تضامناً مع الأوضاع الإنسانية للحجاج خاصة النساء والأطفال وكبار السن الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة ليس لهم فيها يد بسبب الملابسات التي أحاطت بظروف عودتهم إلى بلادهم بعد أداء الفريضة». وأشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تابع تحركات الهيئة تجاه الحجاج والإجراءات التي تمت بشأن عودتهم على وجه السرعة إلى بلادهم.