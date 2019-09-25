«دار البر» تطلق تطبيقاً إلكترونياً متطوراً

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر تطبيقاً جديداً لها على الأجهزة الذكية، يقدم العديد من المميزات والخدمات للمحسنين وأهل الخير، مواكبة للتطور التقني في مجالات متعددة، وانسجاماً مع مقتضيات العصر الحالي، من سرعة في تقديم الخدمات وسهولة في إنجاز المهام.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: إن أهم مميزات وخدمات التطبيق الإلكتروني سهولة التبرع، وسرعة عرض المحتويات، وإمكانية إنشاء ملف شخصي خاص بالمتبرع، وعرض البيانات الكاملة لمشاريع الجمعية، وفرز المشاريع وفق التكاليف والدول التي تنفذ فيها، وعرض المحتوى الإخباري الخاص بالجمعية.

وأوضح الفلاسي أن التطبيق الجديد لـ«دار البر» يفتح الباب أمام المحسنين للتبرع كـ"فاعلي خير" دون تسجيل الدخول، ويتيح تقديم المقترحات والاستفسارات عبره، وتجديد كفالة الأيتام، ومعرفة نسب إنجاز المشاريع أولاً بأول، مع تحميل صور المشروع.

وأشار الفلاسي إلى أن التطبيق الإلكتروني حظي برواج وانتشار واسعين بين عملاء الجمعية والمتبرعين، حيث تجاوز عدد مستخدمي التطبيق، خلال الأيام الماضية 15700 مستخدم على منصة «IOS»، و5800 على منصة «الأندرويد».