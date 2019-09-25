«دبي للإنتاج» تحتضن مختبراً لتدريب القيادات والإداريين بتقنية الواقع الافتراضي

المصدر: دبي - وام

افتتح في مدينة دبي للإنتاج أول مختبر لتدريب القيادات المؤسسية والإداريين باستخدام تقنية الواقع الافتراضي «Multiplayer Virtual Reality Leadership Lab» وهو الأول من نوعه في المنطقة والثاني في العالم بعد افتتاح مختبر مماثل في الصين أخيراً.

مهارات جديدة

ويجمع المختبر الذي افتتحته شركة التدريب «بيز جروب» بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم ما يغيّر جذرياً طريقة تدريب القيادات والإداريين على مهارات جديدة تساعدهم على النجاح بالمستقبل، وهو ما يشكل نقلة نوعية في جهود بناء قادة الأعمال وتدريبهم في المنطقة انطلاقاً من دبي، ويدعم توجهات دولة الإمارات لإعداد قادة مستعدين للمستقبل ولتحديات عالم الأعمال دائم التغير وتطوير «اقتصاد تنافسي معرفي».

ويضم المركز عدداً من وحدات الواقع الافتراضي التي يمكن أن يستخدمها فريق أو مجموعة في الوقت نفسه، وتم تزويده بأحدث التكنولوجيا من شركة «HTC VIVE» المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي، وقامت بتطويره شركة «Jenson8»، وهي شركة عالمية متخصصة في إنشاء المحتوى التعليمي بالواقع الافتراضي.

ويأتي إطلاق المركز بعد بروز توجه متنامٍ في اعتماد الواقع الافتراضي لأغراض التدريب مع انتقال القادة من حدود الأعمال المتاحة اليوم إلى مستقبل جديد لم يكن ممكناً تصوره سابقاً.. وسبق أن اعتمدت شركات مثل «وال مارت» و«بي إم دبليو» و«فيرايزون» وعدد كبير من الشركات التي صنفت ضمن قائمة فورتشن 500 الواقع الافتراضي لتطوير مهارات أفرادها السلوكية.

إنجاز

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنتاج إن احتضان أول مركز لتدريب القيادات المؤسسية والإداريين باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في المنطقة هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل دبي الحافل في صناعات تطوير المحتوى والتقنيات المرتبطة به ومن شأنه تعزيز نمو الاقتصاد المبني على الابتكار واستقطاب المزيد من المبدعين والشركات في هذا المجال.

وأضاف «توفر مجمعاتنا الإعلامية بيئة أعمال حيوية ومحفزة للنمو والتطور وشهدنا خلال السنوات الماضية نمو قطاع الواقع الافتراضي مدعوماً بالمواهب والتقنيات الحديثة والمحتوى المتنوع، وقد بدأ استخدام تقنيات الواقع الافتراضي بفاعلية في مجالات التدريب والتعليم بالإضافة إلى الترفيه ما يوفّر كثيراً من فرص الاستثمار والنمو مستقبلاً».

ريادة الأعمال

من جانبه قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن مختبر الواقع الافتراضي يعد من أحدث الاستراتيجيات التي تساهم بالمضي في النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال المتطورة بدبي وتملك الابتكارات الرقمية يعزز القدرة التنافسية على الاستدامة والقيادة في مستقبل الأعمال، وبصفتنا الجهة المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ونحن سعداء بدور مجموعة «بيز» في استقطاب تجارب مبتكرة ومحفزة على تبني التكنولوجيا وأفضل الممارسات في إعداد قادة المستقبل.

وقالت هيزل جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة «بيز جروب»: تتصدر بيز جروب ريادة مجال التعليم منذ 25 عاماً وتفتخر بمركز تدريب قادة الأعمال بالواقع الافتراضي، وهو المركز متعدد المشاركين الأول في المنطقة، والذي يساير أحدث التوجهات العالمية ويلبي متطلبات مشهد الأعمال الراهن دائم التطور والتغير، حيث يعزز الواقع الافتراضي تأثير مسيرة التعلم في الأعمال ويقدم منهجية تعلم قوية وفريدة.