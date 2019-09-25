«مساندة» تنجز الصيانة الصيفية لـ115 مدرسة بأبوظبي والعين والظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

استكملت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» جميع أعمال الصيانة الصيفية لـ115 مدرسة في كل من أبوظبي والعين والظفرة بتكلفة بلغت نحو 22 مليون درهم.وأشارت إلى أن فريق العمل في قطاع إدارة المرافق بالشركة حرص على الانتهاء من تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كل أعمال الصيانة المقررة لها وإعادة تأهيلها وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019 /‏2020.

ويأتي تنفيذ «مساندة» أعمال صيانة المدارس في إطار الحرص على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو توفير بيئة تعليمية مثالية وفقاً لأرقى المستويات، وبما يعزز تنشئة جيل واعٍ ومثقف.

وأشارت الشركة إلى أن قطاع إدارة المرافق وضع خطة شاملة لإجراء عمليات الصيانة السنوية والصيفية للمدارس، ومتابعتها بشكل مستمر بما يضمن توفير بيئة تحقق الكفاءة والرغبة لدى الطالب في التعلم، بجانب الهيئة التدريسية. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة الصيفية تضمنت 40 مدرسة في أبوظبي بقيمة 12 مليون درهم، و53 مدرسة في العين بقيمة 5.1 ملايين درهم، و22 مدرسة في منطقة الظفرة بـ4.9 ملايين درهم.