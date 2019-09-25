تكريم المشاركين في معرض شرطة دبي للكاميرات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، حفل تكريم الشركات المشاركة في معرض الكاميرات الأمنية الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الضباط وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الأمن وتقنياته.

وكرم اللواء محمد سعيد بخيت المشاركين في المعرض، موجهاً لهم الشكر على اهتمامهم بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المراقبة الأمنية، مؤكداً أن المعرض يحظى باهتمام من شرطة دبي نظراً لدوره في مد الجهات والمؤسسات بأحدث التقنيات والكاميرات التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، لاسيما وأن هذه التقنيات تواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا الأمنية.

وقال بخيت: إن المعرض يلعب دوراً في استقطاب الخبرات الدولية المتخصصة، لتبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من ممارساتها وتجاربها الناجحة، لافتاً إلى أن صناعة كاميرات المراقبة تشهد تطوراً هائلاً بشكل ملحوظ لتواكب متطلبات الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.