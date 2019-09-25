القنصل الأفغاني: الإمارات لعبت دوراً بارزاً في إعادة إعمار أفغانستان

المصدر: دبي - وام

حضر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها، وذلك بفندق جراند حياة في دبي.

وأشاد عبد الصمد أفغان قنصل عام جمهورية أفغانستان بدبي، في كلمة بهذه المناسبة، بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، منوهاً إلى دور الإمارات في إعادة إعمار أفغانستان وجهودها في إحلال السلام الدائم والعادل فيها ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب الأفغاني.

وقال: «إن العلاقات الأفغانية - الإماراتية تاريخية وتطورت عبر السنين، وهي في أحسن حالاتها الآن، وتجلّت في الزيارات المتبادلة وتوقيع العديد من مذكرات التعاون المشترك وزيارة الرئيس الأفغاني إلى دولة الإمارات عدة مرات.