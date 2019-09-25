جهات حكومية تحتفي بالرحلة التاريخية عبر ابتكارات على «التواصل»

المصدر: دبي – ناهد النقبي

تنافست عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمحلية بابتكار صور معبرة توثق احتفاءهم برحلة أول رائد فضاء إماراتي «هزاع المنصوري»، وقد تنوعت تلك الابتكارات في تصاميمها ومحتواها الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانطلقت هذه المنافسة للفوز بسباق غير معلن، جائزتهم فيها دعم جهود الحكومة التي انطلقت فيها الرحلة من مهامها الرئيسية، وتسليط الضوء على استراتيجية التحليق من الصحراء إلى الفضاء التي تعكس التحول اللافت في حضارة الإمارات الإنسانية قبل العمرانية.

واستوحت هيئة تنظيم الاتصالات معالم هذه الرحلة عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» بنشر مقطع فيديو بعنوان «الإمارات في انتظار الحدث التاريخي» كل التوفيق لـ #أول_رائد_فضاء_إماراتي، مؤكدة أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى برعاية مباشرة من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى جانب فيديو آخر مترجم باللغتين العربية والإنجليزية بث للتعريف بمن هو هزاع المنصوري؟ من منظمة القمة العالمية للحكومات مذيل بتعليق ذكر فيه: «هزاع المنصوري سيكون أول رائد فضاء إماراتي ينطلق في أول رحلة لرائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في 25 سبتمبر، كيف استعد هزاع لهذه المهمة التاريخية؟».

فيما اختارت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الاحتفاء بهذه المناسبة عبر مقطع فيديو قصير يشارك فيه منتسبوها يتقدمهم القائد العام للشرطة اللواء علي بن علوان النعيمي لدعم الرحلة التاريخية للفضاء، لتختتم المقطع بتهنئة الوطن بهذه المناسبة بعبارة: «كلنا هزاع المنصوري».

وعبّرت وزارة التربية والتعليم عن احتفائها بهذا الحدث عبر منشور «إنستغرام» يوضح تفاصيل رحلة هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية من موعد ومكان الانطلاق ومدة العودة، اختتمته بهاشتاق#طموح_ زايد.