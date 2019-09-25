«صحة أبوظبي» تعتمد مستشفى دانة الإمارات مركزاً للبحث العلمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال التابعة للشرقية المتحدة للخدمات الطبية مركزاً للبحث العلمي، وبذلك ينضم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي التي سبق اعتمادها مراكزَ لإجراء الأبحاث العلمية وفقاً للبروتوكولات والنظم المعتمدة في هذا الشأن.

ويأتي هذه الاعتماد في إطار مساعي الدائرة الرامية إلى دعم دورها في تنظيم الأبحاث المتعلقة بصحة الإنسان وضمان السلامة ومسؤولية وأخلاقيات السلوك في هذا المجال، والتي سبق أن ألزمت جميع المنشآت العاملة في القطاع الصحي في الإمارة بتشكيل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، اهتمام الدائرة بالأبحاث العلمية والطبية التي تركز على مختلف القضايا الصحية في المجتمع المحلي.