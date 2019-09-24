بلدية دبي تغلق مطعماً تسبب بتسمم 15 شخصاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي بياناً تفصيلياً عن التسمم الغذائي الذي أدى لإصابة 15 شخصاً جراء تناولهم وجبة بأحد المطاعم بدبي وكانت تلك الوجبة قد احتوت على صلصة هولانديز التي تستخدم في تحضيرها البيض النيئ . وأغلقت البلدية المطعم فوراً وحتى إشعار اخر، إضافة لإيقاف الشيف والمشرف الصحي عن العمل فوراً ، كما قامت إدارة سلامة الغذاء بتخفيض تقييم المطعم ووضعه تحت الرقابة الدقيقة لمدة 6 أشهر بعد التأكد من هذه المعلومة .

وأوضحت بلدية دبي أن فريق التقصي عن الأمراض المنقولة عبر الغذاء في البلدية توصل من خلال التقصي الميداني والسريري إلى أن أسباب التسمم الغذائي كان نتيجة لوجود بكتريا السالمونيلا الممرضة في البيض المستخدم في تحضير صلصة هولانديز وتلك البكتريا توجد عادة في العديد من المنتجات الحيوانية النيئة.

وكانت بلدية دبي قد أصدرت عدة تعاميم على جميع المؤسسات التي تحضر الأغذية في إمارة دبي منعت فيها استخدام البيض النيئ في تحضير الأطعمة التي تحضر بدون معاملة حرارية مثل الطبخ والقلي وبضرورة الإلتزام باستخدام البيض المبستر لمثل هذه الأطعمة لضمان سلامة المستهلك وحمايته من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وأفادت البلدية أنه وفور تلقيها أول بلاغ بالإصابة بحالة التسمم يوم 14 سبتمبر الجاري قام فريق تقصي ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء ببدء التحقيقات الفورية وفق آليات التقصي المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مراقبة الأمراض وتبين أن شيف المطعم قد استخدم بيضاً غير مبستر في تحضير صلصة هولانديز، في مخالفة صريحة للتعاميم الصادرة من بلدية دبي.

وأكدت البلدية أن هذا التسمم كان ناتجاً عن خطأ فردي من المسؤولين والعاملين في المطعم المعني مشيرة إلى تفرد إجراءات البلدية وأنظمتها على المستوي المحلي والإقليمي في مجال السلامة الغذائية.

وشددت بلدية دبي على أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة تتسبب في تعريض صحة المستهلك للخطر.