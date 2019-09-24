ماذا يحدث اذا لم تضع «سالك» في مكانة؟

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدم الالتزام بتثبيت ملصق سالك في المكان المخصص له يعرّض المتعامل لتأخر خصم قيمة رحلات العبور، عبر بوابات سالك في وقتها وبشكل مباشر، ما سيؤدي إلى تراكم الرحلات العالقة في الحساب، وخصمها بشكل كامل دفعة واحدة، وعدم تغطية قيمتها قبل انتهاء فترة السماح، ما سوف يتسبب في إدراج مخالفات سالك على أصحاب المركبات.

وأوضحت الهيئة أنه عند وجود أكثر من مركبة لدى الشخص يتعين عليه وضع بطاقة سالك خاصة لكل مركبة وعدم الاكتفاء بتفعيل بطاقة سالك على مركبة واحدة، لأنه فور مرور المركبة، التي لا تحمل ملصق بوابات سالك سوف يتم احتساب مخالفة عبور من دون بطاقة.

رسائل نصية

وقالت ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق: إن الهيئة قامت بإرسال رسائل نصية قصيرة للمتعاملين بضرورة وضع ملصق سالك في المكان المناسب على الزجاج الأمامي للمركبة وفقاً للإرشادات المذكورة في الكتيب الخاص ببطاقة سالك عند شرائها أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنظام، مشيرة إلى أن الهيئة لا تسعى إلى فرض المخالفات للمخالفة ذاتها، ولكن في حال زيادة نسبة سوء استخدام أنظمة الهيئة بحسب اللوائح التنفيذية وعدم إلصاق بطاقة سالك في مكان بارز، فإنه سيتم دراسة إضافة إجراءات أخرى لضمان الحقوق والصالح العام.

وأوضحت أن القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن التعرفة المرورية (سالك) في إمارة دبي، والصادر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي في المادة رقم (6)، ينص على أنه «على ملاك المركبات التي تجتاز بوابات التعرفة المرورية في الإمارة الحصول على بطاقة التعرفة المرورية وتركيبها في المكان المخصص لها في المركبة»، وعليه فإن القانون المذكور وضع لحفظ حقوق كل من المتعاملين والهيئة على حد سواء.

حساب سالك

وأشارت بن عدي إلى أنه عند فقدان بطاقة سالك لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين على المتعامل شراء بطاقة جديدة من أحد منافذ البيع المعتمدة، ومن ثم تفعيلها، وبعد ذلك سيتم إلغاء البطاقة السابقة من الحساب من قبل الهيئة وإضافة البطاقة الجديدة في الحساب مع الحفاظ على الرصيد المتوفر فيه وإضافة مبلغ (50) درهماً مع البطاقة الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن رصيد حساب سالك مرتبط مع الحساب وليس مع بطاقة سالك (الملصق).