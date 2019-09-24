عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ / 74 / للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تطويرها وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم استعراض التطورات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك.

من جانبه أعرب رالف جونسالفيس عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. مشيدا بالمشاريع الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات في بلاده في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.