الموافقة النهائية على الطاقم الأساسي لرحلة سيوز الفضائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة الحكومية الروسية قبل قليل الموافقة النهائية على أعضاء الطاقم الأساسي لرحلة سيوز الفضائية المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، ويضم الطاقم الرئيسي، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء أوليغ سكريبوشكا، ورائدة الفضاء جيسيكا مائير.

وخلال المؤتمر الصحفي بدا هزاع المنصوري وسلطان النيادي بصحة جيدة ومعنويات عالية وكانا يبتسمان ويجيبان بثقة وفخر عن أسئلة الصحافة الروسية والعالمية، الى جانب وفود الصحافة العربية.

Несколько минут назад Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля #СоюзМС15:



👨‍🚀🇷🇺 командир — космонавт Олег Скрипочка;

👩‍🚀🇺🇸 бортинженер-1 — астронавт Джессика Меир;

👨‍🚀🇦🇪 бортинженер-2 — участник космического полёта Хаззаа Аль Мансури pic.twitter.com/4zHkY7HHRP — РОСКОСМОС (@roscosmos) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩