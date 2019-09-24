مواطن برأس الخيمة يفتح مجلسه لاستضافة 17 ندوة انتخابية للمرشحين والمرشحات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلق المواطن سالم بو رقيبة مبادرة شخصية بفتح مجلسه في منطقة الخران بإمارة رأس الخيمة، لاستقبال ندوات المرشحين والمرشحات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019،

و استقبل إلى يوم أمس 17 مرشحاً ومرشحة لتقديم ندواتهم الانتخابية، بهدف دعم العملية الانتخابية والمساهمة في تسهيل التواصل المباشر مع الناخبين للمفاضلة بينهم حسب خبراتهم ومؤهلاتهم وسيرتهم الذاتية.

وأوضح بو رقيبة، أن فتح المجلس أمام المرشحين والمرشحات يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية من أبناء الإمارات لدعم العملية الانتخابية والعرس الوطني، لافتاً إلى أن المجلس استقبل 17 ندوة قدمها المرشحين والمرشحات، وتستمر تلك الندوات إلى بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن ضيق الوقت لا يتيح لنا استقبال جميع المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 60 مرشح ومرشحة، مشيراً إلى أن المجلس يستقبل تلك الندوات خلال وقت محدد يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر في تقديم كل مرشح برنامجه الانتخابي ومناقشته من قبل الحضور.

وأكدت المرشحة الصحفية حصة سيف المزيود، خلال تقديم ندوتها الانتخابية أمس في مجلس سالم بو رقيبة، أن تلك المبادرة المجتمعية تدل على الوعي المجتمعي لأبناء الإمارات بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو الانتخاب أو استضافة الندوات، مشيرة إلى أن تلك المبادرة دليل على وعي الشخصيات المجتمعية بأهمية إبراز المعايير الصحيحة لاختيار مرشح عضو المجلس الوطني، المتمثلة بإتاحة الفرصة لجميع مرشحي ومرشحات المجلس الوطني، وعرض برامجهم الانتخابية ومهاراتهم كي تتاح للأهالي الاختيار، بعيداً عن المعايير الأخرى المتعلقة بالقبيلة والصداقة.

وكان عدد من مسؤولي المناطق والشخصيات المجتمعية قد فتحوا مجالسهم لاستقبال المرشحين، مثل الكاتب والمحلل الاقتصادي نجيب الشامسي، والسفير حسن الشحي، ومحمد صالح مسؤول الجير، وحسن النقبي مسؤول الفحلين، ومحمد صالح الشحي مسؤول الجير، وأحمد الوالي، ولازم الشحي مسؤول شعم، وعلي سعيد الدهماني مسؤول المنيعي، وسالم بن عايش من منطقة دفتا، وعدد من المواطنين المتفاعلين مع العملية الانتخابية.



