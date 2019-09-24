"البيان" تصور فندق العزل الصحي الذي يقيم فيه رواد الفضاء

المصدر: بيكونور(كازخستان) - إبراهيم توتونجي

تمكنت "البيان" اليوم من الاقتراب من الفندق الذي ينام فيه رواد الفضاء في بيكونور، ومن ضمنهم رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

ومنذ 10 سبتمبر الماضي يقبع الرائدان في هذا الفندق حتى يوم غد 25 سبتمبر. وبحسب بيانات مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مرحلة العزل الصحي تعد عاملا مهما في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية ونقله إلى المحطة. لذا يتم عزل رائدي الفضاء لمدة أسبوعين قبل الانطلاق في مدينة «بايكونور» في كازاخستان. وفي هذه الفترة يكون طاقم الرحلة الأساسي والبديل في موقع يكون فيه الاحتكاك مع العالم الخارجي شبه معدوم.