14 طقساً يقوم بها رواد الفضاء قبل رحلتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

يقوم رواد الفضاء بسلسلة من الطقوس والفعاليات المختلفة قبيل الانطلاق برحلتهم إلى الفضاء .

نعرض لكم هنا الطقوس الأربعة عشر (والتي ليس لها علاقة بالفضاء) التي يقوم بها رواد الفضاء المغادرين على مركبات السويوز كثير كما نشرها الدكتور نافع الياسي ، وهو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طبيب وزميل جهاز هضمي أطفال.

بعض من هذه الطقوس تتعلق بأول رائد فضاء في العالم السوفييتي يوري غاغارين، ويكرر رواد الفضاء تلك الطقوس كنوع من التكريم له، حيث يضع رواد الفضاء وروداً حمراء على جدار الكرملين، المكان الذي نثر فيه رماد جثة غاغارين بعد مقتله عام ١٩٦٨، قبل الرحلة بأسبوعين.

ومن ثم يسافر رواد الفضاء من ستار سيتي الروسية إلى مدينة بايكونور في كازاخستان ويقيمون في فندق كوزمونوت.

ووفقا للطبيب نافع الياسي، يزرع رواد الفضاء شجرة للذكرى في باحة الفندق، وقبل الرحلة بخمسة أيام يتم رفع أعلام الدول المشاركة في الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، يوقع رواد الفضاء أسماءهم في متحف كوروليف، ويتم تثبيت الصاروخ قبل انطلاقه بيومين ويُمنع رواد الفضاء من مشاهدة التثبيت لأنه (فأل سيء) بالنسبة لهم.

يجري الرواد المقابلة الأخيرة مع الصحافة بالفندق ويكونون معزولين عن الصحفيين خوفاً من انتقال عدوى غير ضرورية، في ليلة الرحلة، ثم يشاهد الرواد فيلم (شمس الصحراء البيضاء) وهو فيلم روسي من انتاج عام ١٩٧٠.

ويوم الرحلة يوقع رواد الفضاء أسماءهم على باب الغرفة بالفندق، وبعدها يقام لقاء وداعي لكل رائد فضاء مع أقاربه، ويركب رواد الفضاء الحافلة إلى محطة إطلاق الصاروخ، لتبدأ رحلة الصعود إلى الفضاء.