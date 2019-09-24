النادي المصري بدبي ينظم فعاليات توعوية حول صحة المرأة

المصدر: دبي - البيان

نظم النادي المصري بدبي بالتعاون مع مركز ميدلاين الطبي ، سلسلة فعاليات توعوية تضمنت ندوات ومحاضرات حول صحة المرأة في الإمارات.

شارك في الفعاليات فريق من الأطباء وهم الدكتورة عزة الكيلاني ماجستير النساء والولادة الدكتورة آلاء أبو لبن طبيبة الأسنان والدكتورة داليا عطا اختصاصية الجلدية والتجميل.

وقدمت الدكتورة عزة الكيلاني محاضرة بعنوان "صحة المرأة في الإمارات"، وكل ما يتعلق بها، بهدف توعية المرأة بضرورة إجراء الكشف وعمل الفحوصات للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وأمراض الثدي والسرطان.

وقدمت الدكتورة آلاء أبو لبن طبيبة الأسنان، محاضرة حول صحة الأسنان والتغذية السليمة، فيما قدمت الدكتورة داليا عطا إخصائية البشرة والتجميل، محاضرة عن كيفية العناية ببشرة المرأة في الإمارات وتوعية السيدات بطرق الوقاية وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية دور المرأة الحيوي ومساهمتها في تنشئة جيل صحي ودورها في بناء وتنمية المجتمع.