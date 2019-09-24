الزيودي: الإمارات حاضنة للحلول المبتكرة في الأمن الغذائي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير كافة القطاعات، جعل من الإمارات حاضنة ومنصة عالمية لأهم الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي».

وأضاف: «إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهذا التحدي سيخلق حالة منافسة عالمية للمبدعين والمبتكرين لإيجاد حلول تساهم في تعزيز منظومة الأمن والتنوع الغذائي العالمي بما يخدم البشرية ويضمن تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك رصيداً واسعاً في خدمة قضايا توفير وتنوع وأمن الغذاء عالمياً، وهذا التحدي يمثل حلقة هامة ضمن مسيرتها وتعزيزاً لمكانتها البارزة في هذا المجال.

محمد بن راشد يُطلق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي