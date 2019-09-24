«أبوظبي للزراعة»: المبادرة تعزز استدامة قطاع الأغذية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ثمن سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي لاستخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات.

مؤكداً أهمية المبادرة في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية والاستدامة الزراعية على مستوى الدولة والعالم، وفتح آفاق أوسع من التنمية المستدامة في قطاع الأغذية وتعظيم الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي الوطنية والعالمية وتعزيز استدامتها، إلى جانب دورها في التغلب على العديد من التحديات البيئية والمناخية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنهوض به باعتباره المرتكز الأساس للأمن الغذائي.

حرص

وقال العامري: إن التحدي الجديد يجسد الحرص الكبير للحكومة الرشيدة على استشراف مستقبل القطاعات كافة والمساهمة بشكل فعال في استباق التحديات التي قد تواجهها لوضع خطط فعالة للتصدي لها وبرامج إنمائية من شأنها تحقيق النمو المنشود والمستدام في هذه القطاعات ودفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة نحو مزيد من النمو والازدهار، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متقدمة ومتكاملة للأمن الغذائي، وحققت العديد من الإنجازات الاستثنائية في هذا المجال في ظل وجود استراتيجية وطنية تخصصية للأمن الغذائي.

فعاليات

وأضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باعتبارها أحد الداعمين لهذه المبادرة والتزاماً بدورها في ضمان استدامة الإمدادات الغذائية من السلع الاستراتيجية في كافة الظروف والأوقات وتوافرها بكميات كافية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في الدولة، ستعمل على تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية للارتقاء بالوعي المجتمعي حول متطلبات تعزيز الأمن الغذائي، وتوعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهم القضايا ذات الصلة كالحد من هدر الغذاء على طول سلاسل الإمداد والحفاظ على الموارد الطبيعية باعتبارها المدخلات الأهم في عمليات إنتاج الغذاء، إلى جانب دعم وتحفيز القطاع الخاص على رفع مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توطيد شراكته مع مؤسسات القطاع الحكومي.

محمد بن راشد يُطلق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي