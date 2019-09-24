55.3 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي والسعودية العام الماضي

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»: «إن التبادل التجاري بين إمارة دبي والمملكة العربية السعودية الشقيقة بلغ 55.3 مليار درهم في عام 2018، واستحوذت المملكة على ما نسبته 4.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي بناء على بيانات جمارك دبي، إذ بلغ إجمالي واردات الإمارة من المملكة العربية السعودية الشقيقة 14.4مليار درهم، وبلغت قيمة الصادرات 6.3 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 34.6 مليار درهم.

6.3 %

وأشار المهيري إلى أن عدد الأشقاء من مواطني المملكة العربية السعودية المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي بلغ نحو 5 آلاف و583 نسمة في نهاية عام 2018 وفقاً للتقديرات السكانية لمركز دبي للإحصاء، كما ارتفع عدد الطلبة السعوديين في مدارس الإمارة بنسبة 6.3%، حيث بلغ عددهم خلال العام الدراسي الماضي 1070 طالباً وطالبة في القطاعين الحكومي والخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة السعوديين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي بإمارة دبي 526 طالباً وطالبة بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وأضاف المهيري: «زار إمارة دبي من الأشقاء السعوديين خلال النصف الأول من العام الجاري 756 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي الزوار السعوديين لإمارة دبي خلال عام 2018 مليون و568 ألف زائر وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري».

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